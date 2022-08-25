5. Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler geldi. Başarır, bir kişi özel yargılanacaktır diyerek Süleyman Soylu'yu tehdit etti.

2023 yılında yapılacak genel seçimlere 10 aylık bir süreç kalırken partiler ve liderler seçim çalışmalarına start verdi.

Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklarken, muhalefet ve altılı masa ise henüz yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkaramadı.

Henüz adayı bile belli olmayan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şimdiden AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeye başladı.

5. Edremit Kitap Fuarı'na katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan tehdit dolu sözler geldi.

"Asla af yok bunu bilin"

İktidara geldikleri zaman bütün bakanları yargılayacaklarını söyleyen Başarır, "Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu. Ona af yok, ona asla af yok bunu bilin." ifadelerini kullandı.

CHP'den AK Partili bakan ve milletvekillerine yargılama tehdidi

Gazeteci de tehdit etti

Programa konuşmacı olarak katılan gazeteci Yavuz Selim Demirağ da, Ali Mhir Başarır gibi AK Partilileri tehdit eden sözler kullandı.

"B iz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız"

Demirağ konuşmasında, "Numara yapıyor, önümüzdeki günlerde yargılanacak ya şimdi benim akli melekelerim yerinde değil diye rapor alıcak. Vallahi de billahi de sadece o mu malum bir zat var yarın o oda yargılamak için karar çıktığında avukatları onun için hemen bir rapor alacaklar, akli dengesi yerinde değil bunları yargılayamazsınız diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız." diye konuştu.