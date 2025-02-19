CHP'den AK Parti'li Sarıçam hakkında sağlık çalışanlarına yönelik söylemleri için suç duyurusu

DHA

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam 10 Şubat'ta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir aile sağlık merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinde olası bir memnuniyetsizlik olması durumunda hesabın sağlık çalışanlarından sorulması gerektiği ifadesini kullanmıştı.

Konuşmasının devamında, "Bundan sonraki süreçte memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa gidin sağlık personelinin gırtlağını sıkın, yapışın. Ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diye de kışkırtırım." diye konuşan Sarıçam, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Tepkilerin ardındana açıklama yapan Sarıçam, söylemlerinin sadece espiri olduğunu ve maksadının çarpıtıldığını ifade etmişti.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Açıklamalarına rağmen Sarıçam’a tepkiler dinmedi. CHP, milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve milletvekilleri Kayıhan Pala, Aylin Yaman, Eylem Ertuğ Ertuğrul ile Murat Çan, Sarıçam’ın sözlerinin ‘Tehdit’, ‘Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Kanunlara uymamaya tahrik’ suçlarını oluşturduğunu belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Heyet, Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BU KELİMELER BİR VEKİLİN AĞZINA YAKIŞMIYOR"

CHP'li Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yıllardır AK Parti iktidarının sürdürdüğü 'Sağlıkta Dönüşüm' adı altındaki sağlıkta yıkım politikalarının sonuçları sağlık emekçilerine yüklenmeye çalışılmaktadır.

Sağlık emekçileri, sağlıkta yaşanan sorunlar karşısında hedef gösterilmektedir. Cana kast düzeyinde hedef gösteren bu kelimeler, bu cümleler bir milletvekilinin ağzına yakışmamaktadır. Burada bizim gördüğümüz; toplumdaki, sağlıktaki şiddeti besleyen ve bu noktaya getiren onlarca sağlık emekçimizin darbedilmesine hatta hayatını kaybetmesine neden olan iktidarın bu şiddeti besleyen dilidir.

"CHP OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI'NI UYARMAK İSTİYORUZ"

Bundan sonra da ülkemizde meydana gelecek olan, tüm sağlık çalışanlarımızın yaşayacağı tüm şiddet olaylarının müsebbibi bu sözler ve bu sözleri söyleyen iktidar zihniyetidir. CHP olarak iktidarı, Sağlık Bakanlığı'nı uyarmak istiyoruz. Sağlıkta sorunların çözümü için çalışacak, sağlık emekçilerinin güvenliğini sağlayacak yapı maalesef bugün sağlık emekçilerimizi hedef gösterir hale gelmiştir.

Bu sözler toplumda kin, nefret ve düşmanlığı besleyen sözlerdir. Onun için bugün burada suç duyurusunda bulunduk. Sağlıkta şiddeti çözmesi gereken iktidar milletvekilinin bu şekilde konuşmasını da halkımızın vicdanına havale ediyoruz" dedi.