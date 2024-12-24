Milyonların beklediği 2025 yılı asgari ücret bu akşam açıklandı...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammına ilişkin 4. kez toplanan komisyon sonrası açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı.

Açıklamada, merakla beklenen asgari ücretin 22 bin 104 TL'ye yükseltildiği duyuruldu.

Asgari ücret açıklaması sonrası birçok kesimden farklı değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda CHP'den ilk tepkiler geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in sert çıkışı çok konuşuldu.

"TÜM ÇALIŞAN KESİMLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK BİR RAKAMDIR"

Emir, şu ifadelerde bulundu:

Yüzde 30 zam yapıldığı anlaşılıyor. Yapılan 4 toplantıda da herhangi bir rakamın telafuz edilmemiş olması aslında bunun bir tiyatro olduğu ve sonunda asgari ücretlinin açlığa, yoksulluğa muhtaç edileceğinin gösterildiği belirtilerdi. Ve malesef korkulan oldu.



Bu ücrette yüzde 30 artışı neye göre belirlediniz?



Biz bu rakamı asla kabul etmeyeceğiz, milyonlar kabul etmeyecek. Ülkemizdeki ücretlilerin yüzde 60'ı asgari ücrettir. Tüm çalışan kesimleri olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Asgari ücret bir temel ücrete dönüşmüş durumdadır.