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    CHP'den asgari ücret önerisi

    CHP'den asgari ücret önerisi

    Artan gıda fiyatları sonrası CHP adına açıklama yapan Veli Ağbaba, asgari ücretin 5 bin 225 lira olması gerektiğini söyledi
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 13:39
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    Gıda fiyatlarındaki artış  kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

    Özellikle enflasyon rakamlarının yüzde 70'lere gelmesi sonrası ayçiçek yağından yumurtaya, undan şekere kadar temel gıda ürününde fahiş fiyat artışları yaşandı.

    Alım gücünün düşmesi sonrası hükümet kanadından asgari ücrete ara zam konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadeleriyle bu zammın sinyalini verdi.

    CHP'den zam bildirisi

    Ara zam beklenen asgari ücret için ise CHP'den de açıklama geldi.  Konuyla ilgili partisi adına yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti olarak asgari ücrete zam beklediklerini bildirdi.

    CHP den asgari ücret önerisi #1

    5 bin 255 lira

    Yapılacak zamla asgari ücretin 5 bin 255 lira olması gerektiğini belirten Ağbaba,  “Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL’ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır.” ifadelerini kullandı.


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