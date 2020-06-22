CHP'den baroların yürüyüşüne destek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişikliği protesto etmek için Ankara'ya yürüyen baro üyelerini desteklediklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası, kameraların karışısına geçti.

CHP Sözcüsü Öztrak'ın gündeminde ise baro başkanlarının başlattığı yürüyüş vardı.

Öztrak, meslek kuruluşlarının yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasa tasarısı üzerine tepki amacıyla gerçekleşen baro yürüyüşlerine destek verdiklerini belirtti.

"BAROLARI BÖLÜP PARÇALAMAYA UĞRAŞIYORLAR"

Polislerin baro başkanlarının 'Savunma Yürüyüşü'nü engellemesine tepki gösteren Öztrak, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Saray, adaletin terazisinin ayarını bozuyor. 12 Eylül darbecilerinin bile yapamadığını bugün yapmaya hazırlanıyor. Baroları bölüp parçalamaya uğraşıyor. Baro başkanlarının neredeyse tamamı söz konusu düzenlemeye itiraz ediyor. Saray ise bu sesi duymuyor. Vatandaşın savunma hakkına göz diken bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk, huzur ve refah olur mu?





"HUKUKÇULARIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Baro başkanları yürüyüş yaptılar, ancak polis barikatlarıyla durduruldular. Bu demokrasi tarihinde hem de yargı tarihinde kapkara bir gündür. Polis gerekçe olarak sadece 'Valilik izin vermedi' diyor. Oysa Ankara Barosu Başkanı'nın açıklamalarına göre valiliğe yazılı bilgi verilmiş, herhangi bir ret cevabı gelmemiş. Biz CHP olarak hukuk devleti için, savunma hakkı için mücadele veren hukukçuların her zaman yanında olacağız."