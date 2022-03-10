CHP'den çay açıklaması: Kriz yaşayacağız

Ayçiçek yağı ve buğdayda stok sorunu var iddiasında bulunan CHP'de İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, çayda da kriz yaşanacağını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe, ürünleri taşıyacak gemiler Türkiye'ye gelemedi.

Özellikle birçok muhalif partiden ve bazı sosyal medya hesaplarından yağa zam geleceği iddiaları vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Ortaya atılan söylentiler nedeniyle, bazı marketlerde yağ izdihamı yaşandı.

Vatandaşların marketlerde birbirlerini ezip yağ alabilmek için mücadele ettikleri anlar, kamuoyunun gündemine otururken, yağ sendikaları ve hükümet kanadından yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin yalanlama geldi.

CHP YAĞ YOK İDDİALARINI YENİLEDİ

Geçtiğimiz gün de konuyla ilgili CHP, Meclis'te basın toplantısı gerçekleştirdi.

Partisi adına açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yağ sıkıntısı yok" açıklamalarına tepki göstererek "Yağ sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

"GELECEK YIL DA ÇAY KRİZİ OLACAK"

Yağlardan sonra gelecek yıl da çayda kriz yaşanacağını iddia eden CHP'li vekil "Şu anda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kimse de para yoktur. Zaten Türkiye, kendi ihtiyacından az çay üretiyor. Yarı yarıya düştüğü zaman Türkiye'deki çay sıkıntısını göreceğiz." şeklinde konuştu.