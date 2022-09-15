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CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret

CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret

CHP Doğu Masası heyeti, üye katılım töreni için gittiği Hakkari'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüyü ziyaret etti.