CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

CHP'de uzun süredir beklenen cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için 'demokratik' süreç işlemeye devam ediyor…
Tek adaylı bu "demokratik" yarışta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimde yer alacağı kesinleşti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İmamoğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.
ÖN SEÇİME İLİŞKİN BİLGİ VERDİ
Çiftci, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini bildirdi.
Kurulun başkanlığını kendisinin yürüteceğini belirten Çiftci, Kurulda, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de görev yapacağını açıkladı.
"İMAMOĞLU ÖN SEÇİME KATILMAYA HAK KAZANDI"
Çiftci, seçim takviminde belirtildiği üzere ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurarak, şunları kaydetti:
23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir.
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