CHP'den Hatay kararı! MYK/PM'de yeniden değerlendirilecek Depremin yıl dönümü nedeniyle Hatay'a giden ve protesto edilen CHP'de aday çıkarılan Lütfü Savaş için, geri adım atıldı. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, sözleriyle de bu geri adımı doğruladı.

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ensonhaber.com

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, büyük bir deprem felaketi yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem, en fazla hasarı Hatay'da meydana getirdi.

25 bin vatandaşımızın vefat ettiği Hatay'da birçok konut ise yerle bir oldu.

Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş, Sessiz Yürüyüş gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen bu yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bölgeye gelen CHP'ye protesto

Önce alanda CHP'nin yeniden belediye başkanı olarak aday gösterdiği için tepki çeken Lütfü Savaş protesto edildi.

Ardından alanda bulunanlar, Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti.

Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto edenler, "Lütfü istifa" sloganları attı.

Karar gözden geçirilecek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi tarafından yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili değerlendirmede bulundu ve konunun yeniden ele alınacağını söyledi.

KRT'de Remziye Demirkol ile Gün İzi Programı'na konuk olan Günaydın şu ifadeleri kullandı;

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayına yönelik bir protesto bu"

CHP'nin deprem boyunca izlediği politikaya yönelik bir protesto değil bu, CHP Parti Meclisi'nin belirlediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayına yönelik bir protesto bu. İkisini birbirinden ayırmalıyız diye düşünüyorum. Yurttaşın bu kadar kitlesel bir protestosu var ise siyaset kurumunun buna yabancı kalması düşünülemez.

"Hatay'daki meselesi ciddiye alırız ve bunu PM'ye taşırız"