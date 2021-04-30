CHP'den HDP'ye 'haddinizi bilin' cevabı: Geçsinler bunları

HDP'den gelen "Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin" tepkisi üzerine Faik Öztrak, "Emperyalistlerin ağababaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları." dedi.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Ermenilerin 1915 yalanını savunarak 'Türkiye karşıtı' bir bildiriye imza atmıştı.

Yayınlanan bildiriye ilişkin CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden ses çıkmazken, yalnızca CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt vermek zorunda kalmıştı.

Öztrak,"Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez." demişti.

HDP SÖZCÜSÜNDEN CHP'YE UYARI

Öztrak'ın bu açıklamasına karşın HDP Sözcüsü Ebru Günay da, Twitter hesabından CHP sözcüsüne cevap verip, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" diye uyarmıştı.

ÖZTRAK YİNE CEVAP VERDİ: SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ, GEÇSİNLER BUNLARI

Bugün ise Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'nin cevabına ilişkin konuştu.

HDP'nin "Antiemperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Biz, sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları bizim partimize had mad bildiremediler, geçsinler bunları." ifadelerini kullandı.