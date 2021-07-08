CHP içinden, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin, 2023 seçimlerinde de ittifak içinde bulunması talepleri geliyor.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

Özellikle Millet İttifakı cephepsinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor.

Bir önceki seçimlerde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na İyi Parti, HDP şartı koydu.

İyi parti yaptığı açıklamalarda HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor.

CHP'den konuyla ilgili son talep ise CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'ten geldi.

"CHP HDP BİRLİKTELİĞİ BAŞARIYI GETİRİR"

Binzet, HDP ile bir önceki seçimlerde ittifakın başarılı sonuçlar aldığını belirtip 2023'te de HDP'nin tekrar ittifakta yer alması gerektiğini önerdi.

HDP'nin bu ülkenin legal partisi olduğunu belirten CHP'li Binzet şu ifadeleri kullandı;

“Bir taraf demokrasiyi, barışı, adaleti ve hakları savunurken, diğer taraf yani Cumhur İttifakı tam tersini savunuyor. Böyle bir ortamda muhalefetin birleşmesi gerekir.

Bunun en güzel örneği yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde verilmiştir.

HDP bu ülkenin legal partisidir ve kapatılmasını istemeyiz. Değil HDP, başka hiçbir partinin böyle gerekçelerle siyasi olarak kapatılmasından yana değiliz”

CHP'den HDP'ye ittifak mesajı: Birleşelim VİDEO



