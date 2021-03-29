CHP, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan bir Atatürk heykeli ile 2 büstüne yapılan saldırının planlı olduğunu açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tekirdağ'da okulda bulunan Atatürk büstüne yönelik saldırılara tepki gösteren Öztrak, "Dün milletvekili olduğum Tekirdağ'da okullardaki Atatürk büstlerine, heykellerine planlı, organize saldırılar yapıldı. Biz CHP olarak bu hain saldırıları lanetliyoruz. Sorumluların bir an evvel yargının önüne çıkarılmasını ve bu alçak eylemin tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz. Biz bu müessif olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

CHP'den heykel saldırısına tepki: Lanetliyoruz VİDEO

OLAYIN GEÇMİŞİ

İki yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu, kirişlerinde ağır hasar meydana geldiği için boşaltıldı.

Kullanılmadığı öğrenilen Nizamettin Demirdöven İlkokulu ile aynı mahallede bulunan Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve ilçe merkezindeki Opet Anadolu Lisesi'nin bahçelerinde bulunan Atatürk heykeliyle büstlerine ve duvarlara kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyayla hakaret içerikli yazılar yazıldı.