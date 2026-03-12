CHP'den İBB Davasının TRT canlı yayını için Meclis'te Genel Görüşme talebi

CHP, İBB davasının TRT’den canlı yayınlanması amacıyla TBMM’de Genel Görüşme açılmasını talep etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik büyük çaplı 'yolsuzluk' davası, devam ediyor.

Dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame üzerine başladı.

İddianamede, İmamoğlu 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'örgüt lideri' olmak suçlarıyla yargılanıyor.

107'si tutuklu olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada İmamoğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'suç gelirlerini aklama' gibi çok sayıda suç isnat ediliyor.

'DURUŞMALAR TRT'DE CANLI YAYINLANSIN' TALEBİ

Duruşmalar Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki büyük duruşma salonunda görülüyor.

CHP, TBMM Başkanlığı'na Silivri Cezaevi’nde devam eden İBB Davası duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme açılması talebiyle başvurdu.

Başvuruda, şu ifadeler yer aldı:

"Adil bir yargılama yapılıp yapılmadığı tartışmalarının sona erdirilmesi, ortaya çıkabilecek gerginliklerin önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlanması için vatandaşların seçimlerde oy vererek göreve getirdikleri başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tüm kamu görevlileri hakkında ileri sürülen iddiaları ve bu iddialara karşı yapılan savunmaları doğrudan ve eksiksiz biçimde öğrenebilmeleri büyük önem taşımaktadır."

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, 9 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nda başlayan İBB Davası duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasının değerlendirilmesini içeren bir genel görüşme teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"DAVANIN YAYIMLAMASI İÇİN CHP TARAFINDAN KANUN TEKLİFİ VERİLMİŞTİR"

Önergede şu ifadeler yer aldı:

"Hukuksuzluklarla başlayan sürecin aynı anlayışla devam edeceğinden hareketle bu tarihi davanın TRT'den canlı yayımlanması için CHP tarafından 9 Mayıs 2025 tarihinde bir kanun teklifi verilmiştir.

'Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Tarafından Yayınlanması Amacıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması' yönünde verilen teklif, dokuz ay komisyonda beklemiştir.

"ÖNERGE TBMM'DE REDDEDİLMİŞTİR"

2 Aralık 2025 tarihinde TBMM İçtüzüğü'nün 37'nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin bir önerge verilse de AK Parti ile MHP milletvekilleri oylarıyla bu öneri reddedilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir' demiş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ortağı Bahçeli'ye destek vererek 'Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur' ifadesinde bulunmuştur."

"ADİL YARIGLAMA YAPILIP YAPILMADIĞI TARTIŞMALARI SONA ERDİRİLMELİDİR"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken İBB davası iddianamesini hazırlayan Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra davanın canlı yayınlanmasına ilişkin karar mercii olarak TBMM'yi adres gösterdiği bilinmektedir.

Tüm bu olay, olgu, görüş ve değerlendirmeler ışığında görülmektedir ki adil bir yargılama yapılıp yapılmadığı tartışmalarının sona erdirilmesi ortaya çıkabilecek gerginliklerin önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlanması için vatandaşların seçimlerde oy vererek göreve getirdikleri başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tüm kamu görevlileri hakkında ileri sürülen iddiaları ve bu iddialara karşı yapılan savunmaları doğrudan ve eksiksiz biçimde öğrenebilmeleri büyük önem taşımaktadır."

"DURUŞMALARIN TRT'DEN YAYIMLANMASINI ARZ VE TEKLİF EDERİZ"

"Bu çerçevede, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülmeye başlanan İBB davasının bundan sonraki tüm duruşmalarının TRT tarafından canlı olarak yayımlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi amacıyla Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 101, 102 ve 103’üncü maddeleri uyarınca Genel Görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz."