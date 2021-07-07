CHP'den internet üzerinden oy kullanılsın önerisi

Sandığa giderek oy kullanma yönteminin yanı sıra CHP, internet yoluyla da online oy verme olanağının sağlanması gerektiğini savundu.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı tarafında AK Parti ve MHP'nin seçimlerde siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılma çalışmaları devam ederken, CHP de kendi çalışmasını başlattı.

Partiden ise oy kullanmanın nasıl olması gerektiğine dair alışılmadık bir öneri geldi.

SANDIĞA GİDİLMEDEN DE OY KULLANILSIN

CHP seçimlerde oy kullanmanın artık internet üzerinden yapılması gerektiğini belirterek önerisini şu şekilde açıkladı.

"Yüksek Seçim Kurulu’nun bir yüksek yargı organı olarak yeniden yapılandırılması çerçevesinde, seçim yasası, seçim hukukunun belirli bir dönemde sayısal çoğunluğu elde etmiş siyasal partinin manipülasyonlarına olanak tanımayan bir biçimde düzenlenmelidir.

ONLINE OY

Bu çerçevede, güvenilir, saydam ve denetime açık bir alt yapı oluşturularak, sandığa giderek oy kullanma yönteminin yanı sıra internet yoluyla da oy verme olanağı sağlanmalıdır."