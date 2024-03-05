CHP'den İstanbul'da yeni strateji: Seccade dağıtmaya başladılar Seçimlere sayılı günler kala CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhafazakar seçmenden oy alabilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtımına başladı.

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ensonhaber.com

Türkiye haftalar sonra sandık başına gidiyor...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da seçim yarışı kızıştı.

Muhafazakar kesime yönelik çalışmalar

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürürken rakibi Ekrem İmamoğlu ise muhafazakar kesimden oy alabilmek için yoğun uğraş içerisinde.

Seçim startını Eyüpsultan'da veren İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı taziye programlarında Kur'an-ı Kerim'i önüne alarak dua okumuştu.

Vatandaşlara seccade dağıttı

Ekrem İmamoğlu, seçimlerde son düzlüğe girilmişken yeni bir stratejiye başladı.

İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.

Sözleri gündem oldu

İmamoğlu seccade dağıtımını sürdürürken, sözlediği sözler ise yeniden gündem oldu.

"Yüce dinimizi manipüle etmeyeceğim"

İmamoğlu, AK Parti seçmenine seslenirken, "Bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı ve yüce dinimizi manipüle etmeyeceğim. Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar dikkat çekti

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kullanıcılar, İmamoğlu'nun muhafazakar kesimin oyları için bu görüntüleri paylaştığına yönelik yorumlarda bulundu.