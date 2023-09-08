CHP'den İyi Parti'yi kızdıracak hamle! Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz CHP'ye geçti İyi Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz, CHP'ye transferiyle ilgili "Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye katılma mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

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Mayıs seçimlerinde yaşanan kayıp, muhalefeti dağıttı.

Seçimden sonra başlayan kriz, hem muhalefet partilerinde hem de Millet İttifakı'nda huzursuzluklara yol açtı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklamasından sonra diğer kurmaylarından da ayrılık söylemleri art arda geldi.

Son olarak İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Herkesin yolu açık olsun." ifadeleriyle ipler iyice gerildi..

İyi Parti ve CHP arasında yaşanan çekişme sonrası yapılan son hamle, Akşener'i kızdıracağa benziyor..

Akşener'in danışmanı CHP'ye geçti

İyi Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz, CHP'ye transfer oldu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletvekili olarak seçilemeyen İbrahim Alagöz, CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle geçtiğini söyledi.

Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Alagöz, Kılıçdaroğlu'nun yeni rozetini taktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Alagöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli hemşehrilerim,

Sayın Kılıçdaroğlu' nun daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve Bursamız için daha aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda yeni bir adım attık.

"Nilüfer'de biz ezelden CHP'yi destekledik, aday olmam kadar doğal bir şey yok"

Konuyla ilgili Gazeteci İsmail Saymaz, Alagöz ile telefonda yaptığı görüşmesini köşesine taşıdı.

Saymaz, Alagöz'e Bursa'nın Nilüfer ilçesi adaylığını sordu.



İkili arasında geçen diyalog şu şekilde;



-Anladığım kadarıyla Nilüfer adaylığınız söz konusu?



"Öyle gözüküyor"

- Siz de niyetlisiniz?



"Nilüfer'de biz evvel ezel CHP'yi destekledik. Aday olmam kadar doğal bir şey yok."

-Siz mi talep ettiniz?

"Hayır bugüne kadar kimseden talepte bulunmadım."

-Kemal Bey'den size geldi bu durumda?

"Tabii. Kendisi davet etti zaten"

- Nilüfer'de sizi değerlendirmek istiyoruz diye mi?

"Genel Başkanımla yaptığım görüşme için yorum yapmam."