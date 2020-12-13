CHP'den İzmir'e Adile Naşit heykeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adile Naşit Parkı'nı baştan sona yeniledi. Yenilenen parka adını taşıdığı sanatçının bir de heykeli dikildi.

CHP'li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi.

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit, ölüm yıl dönümünde İzmir'de anıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çözüm ekiplerince yenilenen Buca Adile Naşit Parkı da, adını taşıdığı sanatçının heykeliyle birlikte yeniden hizmete açıldı.

AÇILIŞI TUNÇ SOYER YAPTI

Üzerinde, “Kuzucukların seni hiç unutmayacak” yazılı heykel,İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıldı.

Soyer parkı dolaşarak parkta yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.

SOYER'E SORUNLARI ÇÖZDÜĞÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende Başkan Soyer'e, mahallelerin sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.