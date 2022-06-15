CHP'den İzmir'e bir heykel daha

CHP'den İzmir'e bir heykel daha

CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski başkanlardan Ahmet Piriştina için yaptırılan anıt için gurur duyduğunu söyledi.

CHP belediyelerinin heykel icraatlarının arkası kesilmiyor.

Bu icraatlara bir yenisi de İzmir'de eklendi.

İzmir'e bir heykel daha

CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin eski başkanlarından Ahmet Piriştina için anıt yapıldığını duyurdu.

"Gurur duyuyorum"

Konuya ilişkin duyuruyu Twitter'dan yapan Soyer, bu 'hizmet' nedeniyle gururlu olduğunu söyledi.

Soyer, "Şehrimizin efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın anıtını İzmirliler ile buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Unutulmaz başkanımızı vefatının 18’inci yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Soyer notu ile birlikte anıt önünden fotoğrafını da paylaştı.