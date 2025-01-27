CHP'den İzmir'e bir heykel daha: Cemil Tugay açılışı yaptı

İHA

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada geliyor.

İZMİR'E BİR HEYKEL DAHA

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de, temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Ancak tüm bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, altyapı hizmetleri yerine heykel hizmetleri vermeyi sürdürüyor.

PARK TÖRENLE AÇILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri anısına yapılan park, düzenlenen törenle açıldı.

Programda konuşan ve babasının Kıbrıs Gazisi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı:

Ben 7 yaşında bir çocukken babamın Kıbrıs'a gidip bir yıl kalmasıyla o günleri yaşadım. Sonradan belediye başkanı olarak Girne ziyaretimde, Kıbrıs'a gidişim ile yaşadığımız anıyla birlikte şöyle baktık: Orası bizim için vatan toprağı. Siyasi nedenler ile başka türlü tanımlamalar yapılabilir ama yüreğimizde Kıbrıs bizim için siyaset üstünde çok değerli. O gün yapılan o hareket çok kutsal ve değerliydi. Bir sürü insanın hayatını kurtardı. Kıbrıs başka bir ülke değil, bizim için kardeş ve akraba. Onlara yönelik tehdit olduğunda o gün olduğu gibi aynı cevabı bugün de alırlar. Türkiye hangi siyasi parti tarafından yönetilirse yönetsin, Türk milleti Kıbrıs'ın incinmesine izin vermez. Kıbrıs için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Rauf Denktaş'ın da depremde hayatını kaybeden gencecik sporcuların hatırlanması için oluşturulan bu park Kıbrıs'a sevgimizin göstergesidir.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Burada olay sadece park yapmak değil Rauf Denktaş'ın yaşatılması bizi mutlu etti. Bizlerin size, sizlerin bize ihtiyacı vardır. Türkiye bizim için çok önemlidir. Bizim garantörümüzdür, en ufak sıkıntımızda yanımızda olan dayanağımızdır." dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, "Böylesi bir parkta ağırlanmak, burada bulunmak bizler için kıymetli. Rahmetli başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıslı Türkler için ayrı bir öneme sahiptir. Şampiyon Meleklerin de burada yaşatılması bizim için çok kıymetli. Umarım Kıbrıslı Türkler, Denktaş'ın hayalini kurduğu gibi uluslararası toplumda olacaktır." diye konuştu.

"AYNI IRKIZ, AYNI KANIZ, AYNI TARİHİZ"

Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş ise şöyle konuştu:

İzmir'den ders almayan Yunanların, işgal ettiği toprakta can verip kan döktüğü ve o toprağı vatan yaptığı, o vatan üstünden kurtuluş mücadelesi vererek devlet kuran son Türk'ü, Rauf Denktaş'ı geleceğe anlatabilecek noktaya gelmişsek şehitlerimizin payı büyüktür. Bağımsız devlet olarak dünya tanımıyor ama biz varız. Zaman zaman yanlışlar olsa bile demokrasiyi korumaya çalışan, sıkıntılara rağmen umutla bakan bir halk var. Kıbrıs Türklerinin istediği, kin tutarak değil, kendimizi geçmişe hapsetmeden ileriye doğru yürümektedir. Aynı ırkız, aynı kanız, aynı tarihiz. Bizi birbirimizden koparmak mümkün değil, dünya bunun farkında değil. Çok şükür siz de biz de Atatürkçülükten kopmayan Türk oğlu Türk'üz.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Açılış sonunda, Rauf Denktaş'ın büstünün bulunduğu alana, Denktaş'ın mezarından getirilen toprak kullanılarak fidan dikimi yapıldı.

Açılışa; Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

DEEPSEEK PİYASAYA HIZLI GİRDİ

Çin’in önde gelen fonlarından High-Flyer Capital Management tarafından da desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürdü.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Model dünya çapında uygulama mağazalarında (APP) kısa sürede ilk 10’a girdi.

DeepSeek’in yeni modeli bugüne kadarki en güçlü ‘açık kaynaklı’ modellerden biri olarak kayıtlara geçerken dünya genelinde birçok araştırmacının bu teknolojiyi kullanmasına olanak sağladı.

DeepSeek’in, yapay zeka modeline ilişkin yayınladığı teknik raporda modeli iki ayda, yalnızca 2 bin Nvidia çipi ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirdiği belirtildi.