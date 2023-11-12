CHP'den İzmir'e bir heykel daha: 'Devrim İçin 1935' anıtı açıldı Çiğli Belediyesi, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılarak Çiğli’ye hediye edilen “Devrim için 1935” Anıtı ve uzun yıllardır kayıp olan Atatürk Büstünü düzenlediği törenle orijinal yerine ilk haliyle yeniden konumlandırdı.

ANKA

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere yaklaşılırken, tepkilere rağmen bölgelere heykel kazandırılmaya da devam ediliyor.

Orijinal yerine ilk haliyle yeniden konumlandırıldı

Çiğli Belediyesi, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılarak Çiğli’ye hediye edilen 'Devrim için 1935' Anıtı ve uzun yıllardır kayıp olan Atatürk Büstünü düzenlediği törenle orijinal yerine ilk haliyle yeniden konumlandırdı.

Çiğli Belediyesi buldu

İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Atatürk devrimlerini hatırlatmak amacıyla İzmir’in 6 köyüne hediye edilmek üzere yaptırılan “Devrim için 1935” Anıtı ve Atatürk Büstü, Çiğli Belediyesi’nin girişimleri neticesinde bulundu.

Son olarak 1994 yılında dönemin belediye başkanının talimatıyla kaldırılan anıt, 29 yıl sonra Kasaplar Meydanı’ndaki orijinal yerini aldı.

Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, heykelin akıbeti için yıllarca mücadele eden Çiğlili öğretmen Süleyman Dinçer’in çocukları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

"Bu anıt Atatürk'e ve devrimlerine bağlılığımızın tescili"

Bu anıtın Çiğli’nin kent belleği ve kimliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü şu ifadeleri kullandı:

İlçemiz binlerce yıllık tarihi ile İzmir’in en güzide yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bizlerde bu tarihi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Harmandalı’da bulunan Antik Kent ve Köyiçi Mahallesi’ndeki tescili camimiz gibi ilçemiz açısından tarihi bir öneme sahip olan ‘Devrim İçin 1935’ Anıtını 29 yıl sonra ilk haliyle orijinal yerine taşımanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’in Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı ve Çiğli’ye hediye etmek için yaptırdığı ve devrimcilik ilkesini hatırlatması amacıyla kaidesine ‘Devrim İçin 1935’ yazdırdığı Anıt, 1980 darbesi ve sonrasındaki yıllarda devrim karşıtı anlayış tarafından ortadan kaldırılıyor. O dönem Köy Enstitüleri Mezunu öğretmen Süleyman Dinçer, bu konuda büyük uğraşlar verse de somut bir sonuca ulaşamıyor. Anıtın akıbeti belirsiz bir şekilde günümüze geliniyor.

"29 yıldır kayıptı, 7 ayda bulduk"

Büstün yeniden Kasaplar Meydanı’ndaki yerini alması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü şöyle devam etti: