CHP'den İzmir'e bir heykel daha: Tunç Soyer açılışı yaptı İzmir'de yıllardır süren altyapı sorunları çözüm beklerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer heykel açılışlarına devam ediyor. Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı kutlamaları kapsamında Tire'de yaptırılan Atatürk heykeli törenle açıldı.

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ANKA

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada geliyor.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Vatandaşlar kentin sorunlarından bıktı

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

Ancak tüm bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer altyapı hizmetleri yerine heykel hizmetleri vermeyi sürdürüyor.

Tunç Soyer heykel açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Tire’deki Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen Atatürk heykeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açıldı.

Mustafa Toygar tarafından yapılan heykelin açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra CHP'li isimler de katıldı.

"Elbette en büyük coşkuyla anacağız"

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet’in kuruluşu sadece bu topraklarda egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin elinde olduğunu tüm dünyaya göstermekle kalmadı. İstiklâl mücadelesi sonucunda bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlum ülkelere ilham kaynağı oldu. Etkisi kendi coğrafyasının çok ötesine ulaşan bu insanlık eserini 100. yılında anmamak hiçbir koşulda mümkün değildir. Elbette en büyük coşkuyla anacağız, heykellerini dikeceğiz. Elbette 'Her fabrika bir kaledir' diyen, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diyen düsturlarının takipçisi olacağız. Çünkü biliyoruz, unutursak yok oluruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz.

"Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet"

Cumhuriyet’in önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti:

Bugün Filistin’de ve dünyanın başka yerlerinde, mazlum milletlerin zor zamanında elini tutan, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’tir. Bu yüzden Cumhuriyetimizin 100. yaşını İzmir’de gururla, onurla hatırlayacağız, anacağız. Cumhuriyetimizin kazanımlarını, değerlerini toplumu ayrıştırıcı şekilde tartışma konusu yapanlara şunu söyleyeceğiz; İyi ki istiklal mücadelesinde Anadolu’nun dört bir yanından gelip omuz omuza vatanını savunan on binler var. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Sakarya Ovası’nda, İzmir’de bedenini bu vatan için siper edenler var. Onlar var ki, dünyanın mazlum halkları için umut var, Cumhuriyet var! Onlar var ki, biz Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla, onurla kutlayabiliyoruz.

"İzmirlinin kalbinde atamız sonsuza dek var olacak"

Heykel açılışıyla beraber Atatürk Meydanı'nı da yenilediklerini belirten Başkan Soyer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: