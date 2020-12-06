CHP'den kadına karşı şiddetle mücadele için çağrı merkezi

CHP'nin ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının ardından CHP bu konuda sessizliğini korurken, CHP Kadın Kolları kadına şiddetle mücadele için çağrı merkezi projesini hayata geçiriyor

Son günlerde CHP, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündemde

İlk olarak geçtiğimiz günlerde CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nin restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, yeni taciz olayları da gün ışığına çıktı.

Yaşanan bu olaylar hakkında CHP'den ses çıkmadı.

Dün de CHP Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda parti içi yaşanan taciz ve tacavüz olaylarına yine ses çıkmazken, kadınlara nasihatlarda bulunuldu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini belirtti.

Nazlıaka, proje kapsamında gerçekleştirilecekleri ise şu şekilde sıraladı;

KADINA ŞİDDET HATTI

Genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. Şiddete maruz bırakılan kadınları onların sesi ile kucaklayacağız. Sloganımız "yalnız değilsin, biz varız" oldu.

Barınma ihtiyacı olan kadınların yerel belediyelerin desteği ile sığınma evlerine yerleştirilmelerini sağlayacağız.

KADINLARA HUKUKİ DESTEK

Barolar ile yaptığımız işbirliği ve partili avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek vereceğiz. Şiddet davalarını takip etmeye devam edeceğiz.

Ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlayacağız. Şiddet gören tüm kadınların yaslanacağı bir sırt olmakla kalmayıp kadın dernekleri ile iletişime geçireceğiz.



Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracağız.