CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerinin 3 talebi

CHP'de muhalif isimlerin 3 maddelik taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda partiden istifaların daha da artması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde delegeleri kontrol altına alarak kurduğu dikta sistemine isyan ateşi büyümeye başladı.

3 milletvekilinin istifa etmesi, Yalova başta olmak üzere parti teşkilatında art arda gelen istifalar, CHP Genel Merkezi'nde büyük bir paniğe neden oldu.

Öte yandan, CHP'li muhalif isimler ile genel merkez arasında da diplomasi trafiği başladı.

Araya eski genel başkanlar girdi ve ortak zemin bulunması için karşılıklı görüşler alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimler, partiden kopmaların durması için genel merkeze 3 maddelik bir talep listesi sundu.

MUHALİFLERİN 3 TALEBİ

Buna göre; tüzükte değişiklik yapılması istenen 3 madde şöyle sıralandı;

Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri seçecek

CHP Genel Başkanını parti üyeleri seçecek

Seçimlerde başarısız olan genel başkan istifa edecek

KILIÇDAROĞLU RANDEVU VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde CHP'deki muhalif isimlerle görüşmek üzere anlaştı.

CHP Genel Merkezi'nde yapılması planlanan görüşmede, karşılıklı talepler masaya yatırılacak.

İSTİFA DALGASI GELİYOR

Bu görüşmelerden anlaşma çıkmaması durumunda binlerce üye istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine katılacak.

Muharrem İnce de CHP'den istifa için bu görüşmelerin sonucunu bekliyor.

Katıldığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talepler karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.