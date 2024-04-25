CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

AA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşecek olmalarını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir.." dedi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi.

"Görüşmek mücadele etmemek anlamına gelmiyor"

Söz konusu paylaşımı değerlendiren Günaydın, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor.



CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin.