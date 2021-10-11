CHP'den KHK'lılara destek programı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılara görevlerini iade edeceğiz" sözünden sonra partideki 5 vekil, Türkiye'yi gezerek KHK'lılara destek programı düzenliyor.

CHP, kanlı darbe teşebbüsü 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere destek vermeye devam ediyor.

FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde "KHK zulmüne son vereceğiz" sloganıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde programlar düzenleniyor.

CHP tarafından, KHK'lıların da konuşturulduğu programların bir yenisi de Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Bingöl, Muş ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek.

PROGRAMA KATILACAK İSİMLER VE SKANDALLARI

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın duyurduğu programa; daha önce 15 Temmuz şehitlerine hakareti ile gündeme gelen eski Saadetli yeni CHP'li Cihangir İslam, PKK'lı teröristlerin SİHA'larla vurulmasına "Alçaklık" diyen Sezgin Tanrıkulu, PKK'lı terörist güzellemeleri içeren açıklamalarıyla tepkilerin odağındaki isim olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kendisini durduran polis memurunu azarlamasıyla gündeme gelen CHP'li vekil Turan Aydoğan ve "OHAL Komisyonu'nu kaldıracağız" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca katılacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KHK'LILARA GÖREV SÖZÜ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar ile ilgili son açıklamasında da, oğlunun FETÖ’den dolayı işten atıldığını söyleyen bir kadına, KHK'lıları göreve döndürme sözü vererek "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin.” ifadelerini kullanmıştı.