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    CHP'den LGBT'lilere bir destek daha

    CHP'den LGBT'lilere bir destek daha

    CHP Sarıyer Gençlik Kolları, Twitter üzerinden LGBT'lilere destek paylaşımında bulundu. Gönderide, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır." ifadeleri yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 17:51
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    Türkiye'ye çağ atlatacak bir projenin daha inşasına başlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkeye yeni bir eser daha kazandırırken ana muhalafet partisi CHP, LGBT'lilere verdiği desteğe devam ediyor.

    Son olarak CHP Sarıyer Gençlik Kolları, LGBT'lilere yönelik Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    CHP GENÇLİK KOLLARINDAN LGBT PAYLAŞIMI

    Yapılan paylaşımda, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır. #OnurHaftası #Pride2021" ifadeleri yer aldı.

    Öte yandan Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, paylaşımın ardından partiye ve ilçe örgütüne tepki gösterdi.

    CHP den LGBT lilere bir destek daha #1

    CHP den LGBT lilere bir destek daha #2

    CHP den LGBT lilere bir destek daha #3

    CHP den LGBT lilere bir destek daha #4

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