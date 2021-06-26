CHP'den LGBT'lilere bir destek daha

CHP'den LGBT'lilere bir destek daha

CHP Sarıyer Gençlik Kolları, Twitter üzerinden LGBT'lilere destek paylaşımında bulundu. Gönderide, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'ye çağ atlatacak bir projenin daha inşasına başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkeye yeni bir eser daha kazandırırken ana muhalafet partisi CHP, LGBT'lilere verdiği desteğe devam ediyor.

Son olarak CHP Sarıyer Gençlik Kolları, LGBT'lilere yönelik Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

CHP GENÇLİK KOLLARINDAN LGBT PAYLAŞIMI

Yapılan paylaşımda, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır. #OnurHaftası #Pride2021" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, paylaşımın ardından partiye ve ilçe örgütüne tepki gösterdi.