CHP'den Libya tezkeresine sert tepki

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak amacıyla gündeme gelen Libya tezkeresine hayır oyu kullanan CHP, Türk askerinin Libya'da bulunmasını maceraperestlik olarak yorumladı.

Meclis’te Afganistan ve Libya tezkereleri aynı gün görüşüldü.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarını esas alan Libya tezkeresi için TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz gün yapılan oylamada, CHP ile birlikte İyi Parti ve HDP “Hayır” oyu verdi.

Libya tezkeresi Ak Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

İKİ TEZKERE AYNI GÜN GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerde iki tezkere için de CHP adına Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dış Politika Başdanışmanı Ahmet Ünal Çeviköz konuştu.

İki tezkerenin de aynı gün görüşülmesine dikkat çeken Çeviköz, Afganistan tezkeresi ile Libya tezkeresinin aynı güne konmasının Libya tezkeresinin süresine haklılık kazandırma amaçlı olduğunu iddia etti.

İki tezkerenin birbirinden çok farklı olduğunu kaydeden Çeviköz, Afganistan tezkeresinin uluslararası hukuka uygun olduğunu Lbiya tezkeresinin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

LİBYA TEZKERESİ HUKUKA AYKIRI

Afganistan’da NATO vurgusuyla tezkereye “Evet” oyu vereceklerini ifade eden Ünal Çeviköz, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin başta ABD, Fransa ve Yunanistan olmak üzere ABD’nin etkilediği ülkelerin karşı çıktığı Libya’ya asker göndermede ise farklı bir tutum aldı.

Çeviköz konu ile ilgili Meclis’e gelen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine yaptığı konuşmada tezkereye itiraz etti.

Geçen yıl Libya tezkeresinin hazırlıkları konuşulurken, sürekli olarak Türkiye'nin Libya’ya gitmemesini, Libya’nın iç savaşa doğru gittiği uyarısı yaptıklarını belirten Çeviköz, şu ifadeleri kullandı;

BM KURALLARINI İHLAL EDİYORUZ

14 Aralık tarihinde sözde gündemde olmayan ve önemsenmiyormuş havasıyla geri planda bırakılan Güvenlik ve İş Birliği Mutabakat Muhtırası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Ardında da, 16 Aralık tarihinde olağanüstü bir Dışişleri Komisyon toplantısı yapılarak gündeme alındı. Bilahare 2 Ocak tarihinde apar topar tezkere Meclis’e geldi, biz de tezkerenin esasına ilişkin olarak Anayasa'ya aykırılıklarını dile getirdik. Çünkü yurtdışına askerimizin gönderilmesine izin verilmesi Anayasamızın 92'nci maddesine aykırı unsurlar içeriyor ve tezkere talebi 'uluslararası hukukun meşru saydığı hâllerde' ifadesini karşılamıyor. Çünkü bu tezkere Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararlarını ihlal ediyor dedik.”

LİBYA'DA BULUNMAK İTİBAR KAYBIMIZ

İktidarın bu tezkere özelinde attığı adımların ülkemizin itibar kayıplarına yeni halkalar eklediğini öne süren Çeviköz, “Maceraperest politikalar ülkemizi adeta, kurtlar sofrasına atmakta ve hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya getirmekte. Bunun en son örneğini maalesef, bir konteyner gemimizin hukuksuzca aranmasında da gördük. İktidarın risk algısını anlamak gerçekten mümkün değil” dedi.

Çeviköz, konuşmasının sonunda da sıraladığı gerekçelere dayanarak Libya’ya asker gönderme tezkeresine “Hayır” diyeceklerini açıkladı.