Şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkan'ın durumu sorulan Faik Öztrak, olayla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bingöl'de bir şehit ağabeyine küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler devam ediyor.

Şehit ağabeyine "Senin bacını s..rim." diyerek küfreden Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa ederken, vekillikten de istifası bekleniyor.

Yaşanan bu çirkin olay sonrası siyasi partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, HDP'den ve CHP'den Türkkan'a herhangi bir tepki ve kınama gelmemişti.

Türkkan hakkında oluşan bu beklenti, bugün CHP'nin MYK'sında gündeme geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Merkez MYK gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gazetecilerin Türkkan ile ilgilli sorularına da yanıt verdi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Bir gazetecinin "Lütfü Türkkan hakkındaki tasarrufunu nasıl değerlendiriyorsunuz; vekillikten de istifa etmeli mi ?" sorusuna yanıt veren CHP'li Öztrak, partisi adına İyi Parti ve Türkkan'a destek vererek şu ifadeleri kullandı;

CHP'den Lütfü Türkkan'a destek: Provokasyon var VİDEO

"PROVOKASYON VAR"

"Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Rize'de Akşener'e yönelik gerçekleşen provokasyon ortada. Hepimiz bu tür provokasyonlara karşı tedbirli olmalıyız. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?"

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18