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CHP'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılım

CHP'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılım

Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreninde CHP'li vekil İlhan Kesici'nin yer alması, parti tabanında rahatsızlığa neden oldu.