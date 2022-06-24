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    CHP'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılım

    CHP'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılım

    Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreninde CHP'li vekil İlhan Kesici'nin yer alması, parti tabanında rahatsızlığa neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:06
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    Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

    Cenazeye katılanlar arsında siyaset dünyasından birçok isim vardı.

    Törene en sürpriz katılım ise CHP'den geldi...

    Partisini temsilen cenaze namazında CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yer aldı.

    Linç kampanyası

    Ancak CHP'li vekilin cenaze namazına katılması, parti tabanında büyük rahatsızlık yarattı.

    Sosyal medyada Kesici'nin katılım fotoğraflarının ve videosunun yer alması sonrası CHP'li vekile linç kampanyası başlatıldı.

    Birçok kişi, Kesici'nin partiden ihracını istedi.

    CHP den Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katılım #1

    CHP den Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katılım #2

    CHP den Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katılım #3

    CHP den Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katılım #4

     

    CHP den Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katılım #5

    CHP den Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katılım #6


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