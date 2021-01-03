CHP'den Meclis'e emekli maaşı teklifi

CHP'nin teklifi kabul edilip yasalaşırsa, en düşük emekli aylığı 2 bin 825 TL'ye yükseltilecek.

CHP'den, Meclis'e emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili kanun teklifi geldi...

Maaş zamları enflasyona göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında ccak - Haziran enflasyonuna göre yüzde 5,75 zamma hak kazanmıştı.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

CHP adına Veli Ağbaba, Meclis'e emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili yasa teklifi sundu.

Emeklilerin sadece gıda harcamaları değil, barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini dahi ödemekte zorlandığını belirten Ağbaba, şunları söyledi;

"Enflasyonun açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar. En az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir.

TÜİK RAKAMLARI

Son bir yıl içinde TÜİK'in açıkladığı madde sepetine göre mercimeğin fiyatı yüzde 59, yumurtanın fiyatı yüzde 76, Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 34, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35, makarnanın fiyatında yüzde 19 artmış. Gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar. Aynı şekilde döviz artışından direkt etkilenen doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 100'e yakın artış da emeklileri etkilemektedir."

DUL VE YETİM AYLIKLARI

Teklifinde, emekli aylıklarına göre hesaplanan dul ve yetim hak sahibi aylıklarının da bu oranda artırılmasını öngören Ağbaba, pandemi sürecinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze olsun çare olabilecek bu adımın bir an önce atılması gerektiğini ifade etti.

MECLİS ONAYLARSA 2 BİN 825 LİRA OLACAK

Ağbaba'nın sunduğu yasa teklifi kabul edilip yasalaşırsa, en düşük emekli aylığı 2.825 TL'ye yükseltilecek.