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    CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 14:45
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    CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

    TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2022'ye kadar tatile girmişti...

    CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

    Olağanüstü toplantı çağrısı

    Meclis'te konuşan Özel, "120 vekilin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının  sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduk." ifadelerini kullandı.

    CHP den Meclis e olağanüstü toplantı çağrısı #1

    CHP den Meclis e olağanüstü toplantı çağrısı #2


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