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- CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 14:23
- Güncelleme : 25.07.2022 - 14:45
TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2022'ye kadar tatile girmişti...
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.
Olağanüstü toplantı çağrısı
Meclis'te konuşan Özel, "120 vekilin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduk." ifadelerini kullandı.