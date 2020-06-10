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CHP'lilerin Meclis'te eylem yapması nedeniyle 45 dakikada bitmesi gereken oylama 4 saat sürdü.

Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi nedeniyle organize olan CHP milletvekilleri Meclis'te yeni bir eyleme imza attı.

CHP'liler, Sayıştay üyeleriyle ilgili yapılan gizli oylamada yavaş hareket etmeye başladı. Kabine girip uzun süre çıkmayan CHP'liler, AK Parti ve MHP'li vekillerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

3 SAAT 15 DAKİKALIK GECİKME

CHP'lilerin yavaş hareket edip kabinlerden de çıkmaması nedeniyle 45 dakikada bitmesi gereken oylama 4 saat sürdü.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, o anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

CHP'den Meclis'te Berberoğlu eylemi ViDEO