Dolar
6.7933
-0.0544%
Euro
7.7179
0.1024%
Altın
1719.91
0.2816%
Borsa
109236.52
0%
G. Altın
375.528
0.2528%
Bitcoin
66358.35
0.1672%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    CHP'den Meclis'te Berberoğlu eylemi

    CHP'den Meclis'te Berberoğlu eylemi

    CHP'lilerin Meclis'te eylem yapması nedeniyle 45 dakikada bitmesi gereken oylama 4 saat sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 09:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'den Meclis'te Berberoğlu eylemi

    Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi nedeniyle organize olan CHP milletvekilleri Meclis'te yeni bir eyleme imza attı.

    CHP'liler, Sayıştay üyeleriyle ilgili yapılan gizli oylamada yavaş hareket etmeye başladı. Kabine girip uzun süre çıkmayan CHP'liler, AK Parti ve MHP'li vekillerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

    3 SAAT 15 DAKİKALIK GECİKME

    CHP'lilerin yavaş hareket edip kabinlerden de çıkmaması nedeniyle 45 dakikada bitmesi gereken oylama 4 saat sürdü.

    AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, o anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

    CHP'den Meclis'te Berberoğlu eylemi ViDEO

    Görüş Bildir