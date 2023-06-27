CHP'den memur maaşı önerisi: 37 bin 500 TL olmalı CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, belirlenecek yeni memur maaşı miktarının asgari ücrete göre 28 bin 505 TL, partisinin asgari ücret önerisine göre ise 37 bin 500 TL olması gerektiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Yeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira olurken, sıra seçimlerden önce memurlara yönelik zam vaadine geldi.

En düşük memur maaşının 22 bin lira olarak güncelleneceğinin açıklanmasının ardından CHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

CHP, memur maaşları asgari ücrete göre en az 28 bin 505 lira olmalı diyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, asgari ücret ve en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi vaadiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memur maaşının bayramdan sonra belirleneceğini hatırlatan Akdoğan, güncel asgari ücret miktarına göre memur maaşlarının en az 28 bin 505 lira olması gerektiğini söyledi.

Akdoğan memur maaşlarıyla ilgili partisinin önerisinin ise 37 bin 500 lira olduğunu belirtti.

"Bizim önerimiz ise 37 bin 500 lira"

Akdoğan, CHP’nin asgari ücret önerisinin 15 bin lira olduğunu anımsatarak, “Bizim önerimizin üzerinden gidersek, yine 2012 standartlarına giderek 2,5 katını alırsak en düşük memur maaşının 37 bin 500 lira olması gerekiyor. Bu olur mu, makul mü, bu rakamlar çok mu büyük? Evet, bu rakamlar normal şartlar altında çok büyük. Ancak bu enflasyonist ortamda büyük değil. Bu rakamlar evet çok büyük, ancak madeni paranın basım masrafının madeni paranın değerinin altında olduğu bir ortamda çok büyük değil” dedi.

Ayrıca Akdoğan, alım gücünün düştüğüne de öne sürerek, “Yoksulluk sınırının 33 bin 750 lira olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksulluk sınırı 33 bin 750 liraysa bizim hem asgari ücret önerimiz hem de 2,5 katıyla çarpıp 2012 standartlarına dönüp bulduğumuz 37 bin 500 liralık en düşük memur maaşı önerimiz birbirini tutuyor” diye konuştu.