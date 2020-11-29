CHP'den milletvekili çıkaramadığı 7 ile özel çalışma

CHP' düşük oy aldığı ve vekil çıkaramadığı illerin (Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta ve Rize) il başkanlarıyla özel çalışma düzenledi.

CHP, yıllardır oy oranının çok düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile milletvekili çıkaramadığı diğer 7 ilde oy oranını artırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında (Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta ve Rize) il başkanlarıyla toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya “İktidara Yürüyüş” adı verildi.

7 İL TOPLANTISI

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, milletvekili çıkarılamayan Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta, Rize il başkanlarıyla yaptığı toplantıda özel uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı;

DAHA FAZLA VEKİL

"Partimizin oylarını gerçek potansiyeline çıkarmak için daha çok çalışmalıyız. Amacımız; oylarımızın düşük olduğu yerlerde oylarımızı artırmak, milletvekili olmayan illerimizden TBMM'ye milletvekili göndermek, milletvekili olan illerimizden de daha fazla milletvekili çıkarmak.

BU İLLERDE SORUN AYNI

Ne yazık ki bu 7 ilde oy oranımız düşük ve milletvekilimiz yok. Buralarda siyasi çalışmalarımızı arttırmak gerekiyor. Sorunları birbirine benzeyen illerle bir arada olmak ve konuşmak faydalı sonuç getirecek, hayatına CHP'yi birinci önceliğine koymuş yüreklere ihtiyacımız var"



