CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Doğru bulmuyoruz

CHP'den istifa ederken sert sözler söyleyen Muharrem İnce'ye, parti sözcüsü Faik Öztrak, "CHP’yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı yaptı.

CHP Sözcüsü Öztrak, CHP’den e-Devlet vasıtasıyla istifa edeceğini açıklayan Muharrem İnce hakkında sorulan soruları yanıtladı.

"CHP AYNI YERDEDİR"

CHP’nin asırlık bir çınar olduğunu belirten Öztrak, ”Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919’da neredeyse 1923’te nerdeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse CHP 2020’de de aynı yerdedir nokta. İstifa, Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla e-Devlet'ten yapıldığı zaman ulaşır. Zaten istifada sözlü beyan esastır.” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce CHP'den istifa etti haberi