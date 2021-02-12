CHP yönetimine yönelik "gizli Tayyipçi" ithamında bulunan Muharrem İnce'ye, CHP'den "haddini aştı" yanıtı geldi.

Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alarak geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Muharrem İnce, dün akşam Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne Değildir" programına konuk oldu.

CHP'den istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulunan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"KRİPTO TAYYİPÇİLER"

CHP'ye kripto Tayyipçi yakıştırmasında bulunan İnce, "Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. Yüzde 30'u geçerek onların ayarlarını bozdum ben. Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Kripto Tayyipçi bunlar VİDEO

Bugün de CHP adına CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kılıçdaroğlu ve CHP için "gizli Tayyipçi" ithamında bulunan Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur sorularının cevaplayan Torun, şu ifadeleri kullandı;

"HADDİNİ AŞTI"

"Bu zamana kadar tek adam yönetimine ve Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışına karşı gösterdiğimiz mücadele ortada. Bu mücadeleyi verirken ve her alanda gösterirken böyle bir ithamda bulunmak hiç kimsenin haddi değil. Bu söz, haddi aşan bir ifade.

"KONUŞMASIN ARTIK"

Sayın İnce kendi kararını vermiştir, CHP'den istifa edip yeni bir parti kurmak için yola çıkmıştır. Şimdi sürekli CHP'yi konuşmasının da hiçbir faydası yok"

CHP'den Muhrarrem İnce'ye gizli Tayyipçiler yanıtı İZLE



