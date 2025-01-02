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Haber Merkezi

Türkiye 6 Şubat deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda depremden en çok etkilenen illerdeki hummalı çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sık sık bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunup, gerekli bilgileri alıyor.

Kurum, son olarak Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

HATAY'DA CHP'DEN MURAT KURUM'A TEŞEKKÜR

Toplantıda, zor bir afeti hep birlikte yaşadıklarını, gerekti tüm adımları attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyleyen Kurum'a CHP'den teşekkür geldi.

Toplantıda hazır bulunan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, söz alarak Hatay'da şimdiye kadar yapılanları değerlendirdi.

"TAVRINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Rezerv alan konusundaki tavrı için bakan Kurum'a teşekkür eden Muallaoğlu şöyle konuştu:

"Özellikle sizlere, sayın valimize, belediye başkanımıza ve tüm milletvekili arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.

Çünkü sürecin başından bu yana gerçekten siyaset üstü bir yaklaşım sergilediler. Rezerv alan meselesini provoke ediyorlardı farklı anlatanlar oluyordu. Ama çok şükür şimdi neyin ne olduğu netleşti. Size tavrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

BAKANLIK KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI

Kurum'un örnek çalışmaları CHP tarafından ilk kez takdir edilmiyor.

Daha önce de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı ve peyzaj çalışmaları nedeniyle övgüde bulunmuştu.