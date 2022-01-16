CHP'den Osman Kavala'ya ziyaret

Silivri Cezaevine giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duruşma öncesi Osman Kavala ile görüşme yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sık sık tahliye edilmesi istenen Osman Kavala'ya CHP'den üst düzey bir ziyaret gerçekleşti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Silivri Cezaevi'ne giderek Osman Kavala ile bir araya geldi.

CHP'li Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın tahliye olması gerektiğini dile getirdi.

"TUTUKLAMA SONLANDIRILMALI"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Osman Kavala hakkında düzenlenen iddianamedeki iddialar teker teker çökmüştür, Osman Kavala serbest bırakılmıştır.

Ancak kendisini olmayan bir jürinin başkanı yerine koyan Tayyip Erdoğan'ın ‘Kararı tanımıyorum’ sözleri üzerine Kavala, tekrar hukuksuz bir biçimde tutuklanmıştır.

Haksız ve hukuksuz tutuklamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir." şeklinde konuştu