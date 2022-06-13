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    CHP'den polise yumruk atan HDP'li vekile tepki

    CHP'den polise yumruk atan HDP'li vekile tepki

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün Kadıköy'de HDP'li milletvekilinin polis memuruna yumruk attığı görüntülere tepki gösterirken, "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 16:55
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, dün Kadıköy'de terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü yapılmasıyla ilgili konuştu.

    Öztrak, yürüyüşe polis müdahalesi sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in, polis memuruna attığı görüntüleri hatırlatarak yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

    "Polislerimiz kamu görevlisidir, emir kuludur"

    Polislerin emir kulu olduğunu sözlerine ekleyen CHP Sözcüsü Öztrak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul’da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler.

    "Polise atılan yumruk kabul edilemez"

    Bir sorun varsa, sorun görev yapan poliste değil ona emri verendedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez."

    CHP'den polise yumruk atan HDP'li vekile tepki ViDEO

    CHP den polise yumruk atan HDP li vekile tepki #1

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştıCHP den polise yumruk atan HDP li vekile tepki #2


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