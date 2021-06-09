CHP’den Saadet Partisi’ne ziyaret

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il teşkilatı, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler başladı.

Bir önceki seçimlerde CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin tekrardan Millet İttifakı içinde yer almasını sağlamlaştırmak için CHP'nin Saadet Partisi'ne ziyaretleri devam ediyor.

Son olarak CHP İstanbul İl Teşkilatı, dün Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin tek açıklama Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'dan geldi.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaretinden mutlu olduğunu belirten Yazıcı “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarını İl Başkanlığımızda misafir ettik. İstanbul'a ve ülkemize dair fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” mesajını paylaştı.