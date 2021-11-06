CHP'den şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a tepki gelmedi

Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfür sonrası sessizliğini koruyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaştı.

Şehit ağabeyi Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleriyle tepki gösterdi.

LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜR

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18

AK PARTİ CEPHESİNDEN TEPKİ GELDİ

Yaşanan bu çirkin olay sonrası siyasi partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, Türkkan'a yalnızca AK Parti cephesinden tepki geldi.

CHP'DE KONUYLA İLGİLİ SESSİZLİK SÜRÜYOR

Konuyla ilgili İyi Parti'den herhangi bir açıklama gelmezken, Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'de de sessizlik sürüyor.

İYİ PARTİ'NİN TAVRINA GÖRE HAREKET EDİLECEK

İttifakın bozulmasından endişe duyan CHP, İyi Parti'den gelecek adım öncesi beklemeye geçti.