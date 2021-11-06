- Haberler
- Gündem Haberleri
- CHP'den şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a tepki gelmedi
CHP'den şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a tepki gelmedi
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 10:27
- Güncelleme : 06.11.2021 - 11:43
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaştı.
Şehit ağabeyi Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleriyle tepki gösterdi.
LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜR
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18
AK PARTİ CEPHESİNDEN TEPKİ GELDİ
Yaşanan bu çirkin olay sonrası siyasi partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, Türkkan'a yalnızca AK Parti cephesinden tepki geldi.
CHP'DE KONUYLA İLGİLİ SESSİZLİK SÜRÜYOR
Konuyla ilgili İyi Parti'den herhangi bir açıklama gelmezken, Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'de de sessizlik sürüyor.
İYİ PARTİ'NİN TAVRINA GÖRE HAREKET EDİLECEK
İttifakın bozulmasından endişe duyan CHP, İyi Parti'den gelecek adım öncesi beklemeye geçti.