CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP'li vekiller, ziyaret sonrası AİHM'in kararına uyulsun dedi.

CHP'nin Selahattin Demirtaş ısrarı devam ediyor...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar almasından sonra CHP'de parti içi gündem, Demirtaş oldu.

Bu kapsamda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li vekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

"TUTUKLULUĞUNA İLİŞKİN SÜRECİ DEĞERLENDİRDİK"

Ziyaret sonrası açıklama yapan vekiller, "“Biz İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cezaevi komisyonu üyesi milletvekilleri olarak, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı her türlü ihlali ve hukuk dışı uygulamaları araştırmaya ve kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair bir görüşme gerçekleştirdik," dedi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"DEMİRTAŞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Ne yazık ki, Başta Demirtaş ve Kavala yargılamaları olmak üzere, birçok yargılama iktidarın muhalefete baskı aracı haline dönüşmüş durumdadır. Bu durum birçok ihlali de beraberinde getirmekte, ülkemizi dünyada hukuk ve demokrasi alanında her geçen gün daha geriye götürmektedir. Siyasi yargılamalar ve uzun tutukluluk halleri her şeyden önce insan hakkı ihlalidir. En son geçtiğimiz günlerde AİHM’nin verdiği karar uyarınca Demirtaş’a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluğun sonlanması gerekmektedir.”