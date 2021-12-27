CHP'den sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı açıklama

Sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan CHP'den yapılan açıklamada, cezalandırılması gerekenin sokak köpekleri değil olaya sebebiyet veren köpek sahipleri olduğu belirtildi.

Gaziantep'te yaşanan vahşi pitbull saldırısından sonra sokak köpeklerinin geleceği, kamuoyunda daha kapsamlı tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere sokak köpeklerinin toplanması ve konforlu bakımevlerine alınması çağrısında bulundu.

AK Parti belediyeleri bu çağrıya uyarken muhalefet partilerinin belediye yönetimleri, bu çağrıya olumsuz tepki verdi.

Belediyeler, kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sokak köpeklerini toplamayacaklarını söylerken ilk kez CHP'den kurumsal bir açıklama yapıldı.

CHP İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, cezalandırılması gerekenin sokak köpekleri değil olaya sebebiyet veren köpek sahipleri olduğu belirtildi.

"SOKAK KÖPEKLERİ HEDEF GÖSTERİLDİ"

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Gaziantep ilinde yaşanan üzücü olay sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz sokak hayvanlarını hedef gösteren açıklamalarına cevabımızdır!

Basına ve kamuoyuna;

Gaziantep ilinde minik bir yavrumuz geçtiğimiz gün sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştır. Yavrumuza acil şifalar diliyoruz.

"YAPTIRIM UYGULANMASI GEREKEN KÖPEĞİN SAHİBİDİR"

Bu olayda yaptırım uygulanması gereken insandır, köpeğin sahibidir. Toplum içinde tasmasız ve serbest olarak köpek gezdirilemez hatta topluluk içine dahi giremez.

Kimi ırkların sahiplenilmesi yasaktır. Yasal prosedürler bellidir ve kişi de bu yasal düzenlemeyi kabul etmiştir. Bu durumun üzerinden topluma kin ve nefret tohumları ekmek; toplumu ayrıştırmak ve ciddi yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını hedef göstermek, anlaşılabilecek bir davranış biçimi değildir.

2004 yılında oluşturulmuş 5199 sayılı yasanın hiçbir maddesi tam anlamıyla yerine getirilmemiş ve asla uygulanmamıştır. Hayvan Koruma Kanunu olarak bilinen bu yasanın değişmez ve değerli maddelerini hiçe sayarak dillendirilen bu söylemler akla ve mantığa sığmayan, nefret içerikli söylemlerdir.

"EVLATLARIMIZ GİBİ HAYVANLARIMIZ DA BİZLERİN AYNASIDIR"

Aynı yetiştirdiğimiz evlatlar gibi bugün bizlerle yaşayan can dostlarımız da bizlerin birer aynasıdır. Bu elim olay akabinde bir ayrıştırma politikasına dönüştürülerek, işlemeyen kurumların ve yasal uygulamaların sorumluluğu yine suçsuz hayvanlara ve onlara bakmaya çalışan,onları seven ve korumak isteyen insanların sırtına yüklenmiştir.





"BARINAKLAR TOPLAMA KAMPLARI DEĞİLDİR"

İktidar sahiplerinin yasayı uygulamaması, kontrol ve yaptırım süreçlerini göz ardı etmesinden dolayı yaşanan bu olay tüm sahipsiz hayvanlara ve sahipli sahipsiz hayvan bakanlara yüklenemez!

Barınaklar (Geçici Bakımevi) yasal olarak geçicidir ve hayvanların toplandığı toplama kampları değildir. Sizi ilahi ve yazılı hukuğu teşkil etmeye davet ediyoruz!

CHP İstanbul İl Başkanlığı Hayvan Hakları Komisyonu"