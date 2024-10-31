CHP'den sonra DEM Parti de İstanbul'da toplanıyor

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşananların ardından CHP MYK, İstanbul'da olağanüstü toplanmaya karar verdi ve tüm milletvekilleri İstanbul'a davet edildi.

PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ: İSTANBUL'DA TOPLANILIYOR

Ayrıca, CHP'nin hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceği kamp, son gelişmeler üzerine iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

DEM PARTİ DE HAREKETE GEÇTİ

CHP'nin ardından Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bir hamle de DEM Parti'den geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, yaşanan gözaltına karşı sessiz kalmayacakları belirtilerek bugün eş genel başkanlar, MYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte İstanbul'da olunacağı duyuruldu.

DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gasbıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız! Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul’da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız."

"İSTANBUL'DA OLACAĞIZ"

Diğer yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özer'in tutuklanmasına tepki göstererek bugün İstanbul'da olacaklarını duyurdu.

Hatimoğulları'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: