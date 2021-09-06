CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yakışıksız açıklamaları nedeniyle uyarılarak yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Öztrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı birbirinden skandal açıklamalarla adından söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, hatasını anlayarak özür dilediğini söyledi.

"YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA UYARILMASI NEDENİYLE GÖNDERİLDİ"

Öztrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi hatasını anlayarak özür diledi. Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması nedeniyle gönderilmesine karar verildi."





NE OLMUŞTU?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuğu olmayan ve tüp bebek için kendisinden yardım isteyen tesettürlü bir kadının kendisinden yardım istediği anı çirkin ifadelerlele anlatmıştı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Tanju Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ demişti.

Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti

KAMUOYUNDA TEPKİLERE NEDEN OLDU

‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var..." ifadelerini kullanmıştı.

Tanju Özcan'ın gülerek anlattığı bu olay, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.