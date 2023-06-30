CHP'den teröristbaşına methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a cezaevi ziyareti Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın özgür olması gerektiğini savunan Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan CHP heyeti, pazar günü Yanardağ’ı ziyaret edecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Muhalefet kesimden geçtiğimiz günlerde yeni bir terör sevici açıklamalar geldi.

Bu kez skandal açıklamalara imza atan isim CHP tarafından fonlanan Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ oldu.

Yanardağ canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan’a, methiyeler dizdi.

25 yıldır cezaevinde olan teröristbaşını siyasi mahkum ilan eden ve uygulanan tecritin hukuken bir yerinin olmadığını iddia etti.

Öcalan’ın avukatları dahil kimseyle görüştürülmediğini vurgulayan Yanardağ, bununla da yetinmedi.

"Öcalan hafife alınacak birisi değil"

Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.

Muhalefet sahip çıktı

Bunun üzerine tepkiler sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.

Muhalefet cephesinden de Yanardağ'a destek gecikmedi.

Önce HDP ardından CHP, son olarak İyi Parti ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşına sahip çıktı.

Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır Haberin Detayları

CHP'den cezaevi ziyareti

Destek olmakla yetinmeyen CHP heyetinin, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu ve pazar günü Yanardağ’ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenildi.

Oluşturulan heyetteki isimler şu şekilde:

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılıç.

"Yanardağ’dan terörist çıkmaz"

Öte yandan Tele1’de yapılan canlı yayında Yanardağ’a ilişkin açıklamalar yapılırken, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu telefonla yayına bağlandı.

Berberoğlu, “Yanardağ’dan terörist çıkmaz ona atılan bu iftirayı temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir.” dedi.