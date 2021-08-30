CHP'den teşkilatlara nasıl oy istenilir dersleri

CHP'nin iktidara gelebilmesi için başta muhafazakar kesimden de oy alabilmesini söyleyen Kılıçdaroğlu, partililere bu konuda dersler hazırlattı.

Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren muhalefet partilerinin seçim çalışmaları devam ediyor.

Özellikle erken seçimi gündeminden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, CHP'lilere nasıl oy toplanılır eğitimleri veriliyor.

CHP bu kapsamda, oylarını artırmak için partililere başta muhafazakar kesime nasıl davranılır konulu eğitimler de hazırladı.

BEDEN DİLİ

CHP, teşkilatlarına verdiği eğitimde beden diline vurgu yaparken, ev ziyaretlerinde ayakkabı çıkarılması gerektiği gibi detayların altını çizdi.

CHP, burada beden dilinin yüzde 55 ila 60 oranında oy artırdığını belirtti.

SES TONU

"Bağırmadan oy isteyin" talimatının da verildiği derslerde sözcüklerin yüzde 7 ila 10, ses tonunun da yüzde 30 ila 38 arasında oy kazandırdığı vurgusu yapıldı.

"KARARSIZLARDAN OY ALIRKEN CHP'LİLERİ DE KÜSTÜRMEYİN"

CHP, teşkilatlar için hazırladığı derslerde , birinci hedefin kararsız seçmen olduğunu da anlattı.

Teşkilata yapılan uyarıda "Çalışmanın odak noktası artık herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan kararsız seçmenler olmalıdır” talimatı yer alırken, “CHP'ye oy verecek seçmenlerin de ihmal edilmemesine özen gösterilmeli” uyarısı yapıldı.



