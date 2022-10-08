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    CHP'den 'Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, yaşlı nüfusun 8 milyon 245 bin 124 kişi olduğunu belirterek, "Yaşlılara yönelik gündüz hizmetlerini yaygınlaştıracağız" dedi.
    • 08.10.2022 - 23:04
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    CHP'den 'Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, parti genel merkezinde düzenlenen 'Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı'nda konuştu.

    Taşkın, dünyada kronolojik yaşlılık sınırının 65 yaş olarak kabul edildiğini söyledi. Türkiye'de 65 yaş üstü kişilerin sayısının hızla arttığını dile getiren CHP'li Taşkın, ülkenin hızla yaşlandığını belirtti.

    65 yaş üstü nüfus  8 milyon 245 bin 124

    Taşkın, TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üstü nüfusun, 2021'de 8 milyon 245 bin 124 kişi olduğunu söyledi.

    "Gündüz hizmet merkezleri açacağız"

    CHP'li Taşkın, yaşlılara yönelik hizmet politikalarını anlatarak, "Bakım güvence modelini kuracağız, bakım sigortasını başlatacağız. Uzun dönem yatılı kurum bakımı hizmeti için sırada beklemeye son vereceğiz. Kısa süreli ve geçici bakım hizmetlerini etkin hale getireceğiz. Evde bakım hizmeti sunan aile üyelerini destekleyeceğiz, onları sigortalı yapacağız, izin ve tatil imkanı sağlayacağız. Yaşlılara yönelik gündüz hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Bunun için kapsayıcı bir mevzuat oluşturup yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Ayrıca gündüz hizmet merkezleri açacağız." dedi.

    DHA'nın haberine göre, CHP'nin çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüksel Taşkın, güçlü, etkin ve adil sosyal devleti inşa ederek bu sorunları gidereceklerini söyledi.

    CHP den Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı #1

    CHP den Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı #2

    CHP den Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı #3


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