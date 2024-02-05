CHP'de Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere tek girmesinin mutluluğu var Yeniden Refah Partisi'nin, kritik büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girecek olması CHP'li Gamze Pamuk'u sevindirdi. Pamuk, "CHP bayrağını dalgalandırmak açısından iyi oldu" dedi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve sahada tek gündem var; yerel seçimler...

Zaman zaman gerilimlerin yaşandığı programlarda adaylar ve partilerin yol haritası enine boyuna tartışılıyor.

Bu kapsamda Halk TV ekranlarında da dün akşam seçim ele alındı.

Yeniden Refah Partisi'nin kararı olumlu karşılandı

Yayına damga vuran ise CHP'den Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) övgüler oldu.

Geçtiğimiz günlerde YRP, seçim kararını açıklamış; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde kendi adaylarını çıkarma kararı almıştı.

Bu karar da Halk TV’de büyük bir sevinçle karşılandı.

"CHP bayrağını dalgalandırmak açısından iyi oldu"

Konuya ilişkin programda konuşan CHP’li Gamze Pamuk, YRP’nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal’a şu ifadeleri kullandı:

“Bursalıyım. Yeniden Refah Partisi’nin Bursa’da aday göstermesi samimiyetle söylüyorum sevindiğim bir gelişme. Böylece 2019’da kaybettiğimiz Bursa’yı en azından CHP bayrağını dalgalandırmak açısından önemli bir gelişme olarak görüyorum.”