CHP'den yerel seçim mesajı: 25 milyonu 35 milyona çıkaracağız Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası yerel seçim çalışmalarına başladı. Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim mesajı vererek ‘yenileneceğiz’ dedi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kaybettiği seçimin ardından umudunu yerel seçime bağladı.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, CHP'nin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi seçimi kaybederek partisini bir bilinmese sürükledi.

Ekremciler - Kemalciler

Büyük umutlarla bir araya gelen Millet İttifakı liderleriyle anlaşmazlık yaşayan Kılıçdaroğlu, kendi partisinden de destek göremedi.

Öyle ki başta 'Oğlum' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok isimden değişim çağrıları aldı.

Bunun üzerine parti içerisinde 'Ekremciler - Kemalciler' olarak iki taraf oluştu.

Faik Öztrak'tan seçim yorumu: Üzgünüz

Seçim sonrası partide kurultay süreci başladı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da bugün saat 13.00’te bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına geçti.

Partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, bir kez daha seçim yorumunda bulundu.

Öztrak, “Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız, eksikleri gidereceğiz, hataları telafi edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim mesajı

Öte yandan muhalefet son zamanlarda sık sık genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler için de iddialı açıklamalar yapmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Öztrak, “Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız.” diyerek yerel seçim mesajı verdi.